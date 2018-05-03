تويتر يطلب من مستخدميه تغيير كلمات المرور بسبب خلل فني

نشر موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، بيانا قال فيه إنه اكتشف خللا في نظام تخزين كلمات المرور،

ودعا المستخدمين إلى ضرورة تغيير كلمات المرور.

وقالت الشركة في بيانها، إنه عندما يقوم أي شخص بكتابة كلمة مرور لحساب “Twitter” الخاص به، تُستخدم تكنولوجيا تخفيها حتى لا يستطيع أي شخص في الشركة رؤيتها.

وأضافت “لقد تعرفنا مؤخرا على خطأ يخزن كلمات المرور في سجل داخلي، لقد أصلحنا الخطأ لكن التحقيق لم يكشف أي إشارة إلى حدوث انتهاك أو إساءة من جانب أي شخص.