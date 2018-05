تويتر يطلب من مستخدميه تغيير كلمات المرور بسبب خلل فني

ودعا المستخدمين إلى ضرورة تغيير كلمات المرور.

وقالت الشركة في بيانها، إنه عندما يقوم أي شخص بكتابة كلمة مرور لحساب “Twitter” الخاص به، تُستخدم تكنولوجيا تخفيها حتى لا يستطيع أي شخص في الشركة رؤيتها.

وأضافت “لقد تعرفنا مؤخرا على خطأ يخزن كلمات المرور في سجل داخلي، لقد أصلحنا الخطأ لكن التحقيق لم يكشف أي إشارة إلى حدوث انتهاك أو إساءة من جانب أي شخص.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 3, 2018