“تويتر” يفاجئ محرز وبن ناصر بقرار صادم !

صدمت إدارة “تويتر” التي يترأسها إيلون ماسك جميع نجوم كرة القدم في العالم بما فيهم الجزائريان بن ناصر ومحرز.

وقامت “تويتر” اليوم الخميس بحذف العلامات الزرقاء لكل من الدوليان إسماعيل بن ناصر ورياض محرز بسبب عدم دفعهما الاشتراك الشهري المقدر بـ 8 دولار.

وقالت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أن هذه الخطوة ستنهي إثر النجوم مثل كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح و البقية. لتتساوى مع من ينشأ حساب شخصي.

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