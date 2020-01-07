“تويتر” يُخصص “إيموجي” بصورة محرز!

الرياضة
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“تويتر” يُخصص “إيموجي” بصورة محرز!
بقلم إسماعيل عشاش

قام موقع تويتر، بتخصيص “إيموجي” يحمل صورة الدولي الجزائري رياض محرز، وهذا بمناسبة ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019.

ويُمكن لجميع الموقع السالف ذكره، أن يتحصلوا على صورة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في تغريداتهم، بمجرد إستعمال الهاشتاغ التالي “#RiyadMahrez”.

يُشار بأن نجم المنتخب الوطني، لن يكون حاضرا في حفل الكاف، والذي سيُقام سهرة اليوم الثلاثاء، بمدينة الغردقة في مصر.

وبرر اليساري غيابه عن هذا الموعد، بسبب إلتزامه مع السكاي بلوز بمُنافسة الكأس، والديربي أمام الجار والعدو اللدود مانشستر يونايتد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=752260

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