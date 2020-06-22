تويوتا موتور تعلن خفض إنتاجها من السيارات بسبب جائحة كورونا

اعلنت، اليوم الإثنين، شركة تويوتا موتور عن تقليصها لعدد السيارات المنتجة هذه السنة بسبب جائحة كورونا.

وقالت الشركة أنها ستنتج عدد سيارات أقل مقارنة مع خطة أصلية للشركة بنسبة عشرة بالمئة في الشهر المقبل مع استئناف تدريجي للإنتاج.

وذلك على اثر إغلاق مصانع لها في وقت سابق من العام الجاري بسبب جائحة كورونا.

وأشارت الشركة في السياق ذاته انها تعتزم تقليص الإنتاج شهر جويلية بواقع 71 ألف سيارة.

هذا وتخطط الشركة خفض الإنتاج بواقع 39 ألف سيارة شهر جويلية المقبل، أو بما يقل بنسبة عشرة بالمئة عن الخطة الأصلية.