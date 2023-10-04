توڨرت: حجز سلاح ناري وتوقيف 5 أشخاص من بينهم امرأة

تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت، من توقيف خمسة أشخاص من بينهم إمرأة تترواح أعمارهم ما بين 20 و34 سنة ومعالجة قضية حيازة سلاح ناري قبضي من الصنف الخامس بدون رخصة.

تم توقيف مركبة سياحية على متنها شخصين (رجل وامرأة) مشبوهين، وبعد عملية التفتيش الدقيق عثر بحوزة المرأة على سلاح ناري قبضي من الصنف الخامس بدون رخصة، تنبعث منه رائحة البارود، التحقيقات المعمقة في القضية مكنت ذات المصالح من توقيف ثلاثة أشخاص آخرين.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تشكيل ملف جزائي ضد المشتبه فيهم وتقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وبعد إجراءات المثول الفوري، استفادوا من إفراج إلى غاية إجراء المعاينة والخبرة الباليستيكية للسلاح، عن جنحة حمل أسلحة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة.