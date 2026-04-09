توڨرت.. حجز قرابة 12 ألف علبة سجائر مهربة 

تمكنت مصالح أمن ولاية توڨرت، ممثلة في مصالح الأمن الحضري الثالث، من حجز كمية معتبرة من السجائر المُهرّبة.

وتأتي هذه العملية في إطار اليقظة العملياتية والمُداهمات المستمرة للنقاط السوداء المعروفة على مستوى إقليم الاختصاص.

وتقدر المحجوزات بـ 11670 علبة سجائر مهرّبة وبدون فوترة. بالإضافة إلى 4600 كيس ترشق من مختلف الانواع.

كما تم حجز أيضًا 500 علبة معسل و1200 وحدة من أقراص الفحم و1200 وحدة من مادة “الماصة”.