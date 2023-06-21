قناة النهار تيارت : أراء متباينة حول سعر الأضحية بقلم قناة النهار نشر في 21 جوان 2023 - 11:54 شارك غرِّد أرسل 105 0 تيارت : أراء متباينة حول سعر الأضحية </ رابط دائم : https://nhar.tv/tXljt اقرأ أيضا ميلة / وزير الداخيلة يقدم مساعدة رئيس الجمهورية إلى والد الطفلين المتوفين قناة النهار 15 جوان الرئيس تبون: قررنا أن تكون الصادرات الجزائرية في 2023 خارج المحروقات في مستوى 13مليار دولار قناة النهار 14 جوان صريح جدا: هذا هو "مصروف الجيب" الذي يحدده الأولياء لأبنائهم .. قناة النهار 02 جوان جمارك: عين المطارات الساهرة لمحاربة كل أشكال التهريب قناة النهار 01 جوان هند شعواو: أنا أول من بدأ التعليم أون لاين وكانت دورة مجانية والناس عجبهم الحال قناة النهار 14 جوان صريح جدا: هكذا كانت أجواء إمتحانات شهادة البكالوريا .. قناة النهار 12 جوان شاهد كيف علق جمال بلماضي بتأثر على وفاة المناصر الوفي للخضر "كادي" قناة النهار 17 جوان صريح جدا : نهائي كأس الكاف..أنصار إتحاد العاصمة متفائلون بالفوز باللقب القاري قناة النهار 03 جوان بوتين :" لانقفل الأبواب أمام المصنعين الأجانب ولانخاف المنافسة" قناة النهار 16 جوان صريح جدا: هذا هو أول شخص يتصل به الجزائري عند الحاجة .. قناة النهار 09 جوان