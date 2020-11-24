تيارت.. أساتذة ثانوية بلهواري يتوقفون عن العمل بسبب الإكتظاظ

توقف صباح اليوم الثلاثاء أساتذة ثانوية محمد بلهواري بمدينة تيارت عن العمل، إحتجاجا على جملة من المطالب منها مشكل الإكتظاظ.

وصرح الأساتذة المحتجون، أن الجهة الوصية لم تتخذ أي اجراءات رغم إبلاغها منذ فترة بمشكل الإكتظاظ.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تحث فيه مختلف السلطات على وجوب اتخاذ اجراءات لمواجهة جائحة كورورنل.

وقال ممثل نقابة الاونباف في اتصال مع النهار، أن الوضع ينذر بالخطر كون الثانوية يتجاوز عدد تلاميذها 1100 تلميذا.

و لم تعد ساحة الثانوية، كافية لتطبيق البرتوكول الصحي ولا حتى داخل الأقسام رغم تفويجها، كون عدد التلاميذ في القسم الواحد بلغ 55 تلميذا، ووصل في الشعب الأدبية الى 68 تلميذا.

وهو ما صعب في تطبيق البرتوكول الصحي، حيث دعا هؤلاء على وجوب توزيع التلاميذ على جميع ثانويات مدينة تيارت لعدم قدرة ثانوية محمد بلهواري على استيعاب عدد التلاميذ.

كما طالب هؤلاء بإسترجاع قاعة الرياضة التي تُستغل من طرف مصالح الولاية، أمام نقص التأطير لا سيما في المشرفين التربويين.

وقد هدد الأساتذة المحتجون الذي خرجوا وهم ينددون بالوضع، ويهددون بالتصعيد ومواصلة الإحتجاجات إلى غاية تلبية مطالبهم خدمة لمصلحة التلميذ بالدرجة الأولى.