تيارت.. أساتذة ثانوية شبايكي يحتجون بسبب تقليص المناصب

توقف صباح اليوم الإثنين، أساتذة ثانوية شبايكي عبد القادر بقصر الشلالة عن العمل احتجاجا على تراجع مديرية التربية على فتح مناصب رغم حاجة المؤسسة لها.

وقال ممثل الأساتذة في إتصال مع النهار، إن الاحتجاج جاء على خلفية رفض مديرة التربية المفاجيء فتح مناصب لعدد من المواد، رغم شروع الأساتذة المستخلفين الذين ألغيت مناصبهم منذ فترة في التدريس.

قبل أن يتفاجأوا برفض مديرة التربية لتلك المناصب، مساء الأربعاء.

مما جعل الأساتذة بدخلون في إضراب عن العمل.

كما طرح المحتجون مشكل الاكتظاظ كون عدد التلاميذ يقارب 1200 تلميذا بأفواج وصلت إلى 56 فوجا، مما زاد في كثافة الحصص؟، حيث يدرس الاساتذة 9 حصص في اليوم.

ورفض الأساتذة المحتجون فرض استقبال تلاميذ معيدين من مؤسسات أخرى، كون الثانوية تعاني من الاكتظاظ، وهي أكثر المؤسسات التربوية من حيث العدد في قصر الشلالة، حيث لم تراع اللجنة الولائية للطعون لهذا المشكل.

وقد طالب المحتجون بضرورة إعادة فتح المناصب ومراعاة ظروف المؤسسة التي تعاني من العدد الكبير في التلاميذ وكثافة الحصص.