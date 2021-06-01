تيارت.. أساتذة يكرمون معلمتهم المتقاعدة داخل مدرستها في عيد ميلادها

فاجأ الطاقم الإداري والتربوي لمدرسة الشهيد طرشون مصطفى بقصر الشلالة في تيارت، معلمة متقاعدة كانوا يدرسون عندها.

وقام الأساتذة بتكريم معلمتهم يوم عيد ميلادها في القسم الذي كانت تُدرًس فيه طوال عقود.واتفق االأساتذة على تكريمها دون علمها حيث كلفوا قريبا لهم بنقل المعلمة “نونة زيتوني” البالغة من العمر 73 سنة إلى المدرسة.

وبمجرد وصول المعلمة، تفاجأت بطاقم المؤسسة يتقدمهم مدير المدرسة والطاقم التربوي والإداري والعمال والتلاميذ وفوج من الكشافة الإسلامية وهم يهتفون بإسمها.

وطُلب من المعلمة الدخول إلى القسم الذي درًست فيه منذ نهاية الستينتات قبل احالتها على التقاعد منذ سنوات.والمفاجأة إن التكريم كان متزامنا مع عيد ميلادها 73.

ومما زاد من فرحة المعلمة، إن الأساتذة الذي كانوا تلاميذ عندها برمجوا لقاء مع زميلتها التي لم تلتق بها منذ 20 سنة.وكانت فرحة المعلمة كبيرة، بتكريمها وعيد ميلادها ولقائها بصديقتها.

ولم يتمالك الحاضرون دموعهم وهو يرون فرحة المعلمة “نونة” التي أفنت حياتها في تعليم أجيال لمدة تزيد عن 43 سنة.