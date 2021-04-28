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تيارت: أعوان الحماية المدنية ينجحون في توليد إمراة داخل سيارة الإسعاف بعين دزاريت

أخبار الجزائر
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تيارت: أعوان الحماية المدنية ينجحون في توليد إمراة داخل سيارة الإسعاف بعين دزاريت
بقلم ديار بن داود

علمت النهار أن أعوان من الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة مهدية بتيارت قد تدخلت على جناح السرعة بحي 80 سكن  ببلدية عين دزاريت.

وذلك من أجل تحويل إمرأة على وشك الولادة حيث ولدى وصول الاعوان تبين أن السيدة حامل بتوأمين.

أين علم بعد المعاينة أنها وضعت مولودها الأول بالبيت ليتم التدخل ونقل الأم إلى المستشفى .

إلا أنه وأثناء عملية الإجلاء تمكن أعوان الحماية من توليدها مرة أخرى داخل سيارة الإسعاف حيث تم وضع مولود ثاني من جنس ذكر في صحة جيدة.

حيث عمت الفرحة بين أعوان الحماية والعائلة بعد ميلاد التوأمين بصحة جيدة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=989705

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