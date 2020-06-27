تيارت: أعوان الحماية المدنية ينجحون في مساعدة سيدة على الولادة بسيارة الإسعاف

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تيارت: أعوان الحماية المدنية ينجحون في مساعدة سيدة على الولادة بسيارة الإسعاف
بقلم ديار بن داود/مالك ج

تمكنت فرقة الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين الذهب في تيارت، مساء أمس الجمعة، في مساعدة سيدة على الولادة داخل سيارة الإسعاف.

وعلم من ذات المصالح، أن السيدة البالغة من العمر 31 سنة، قد تم نقلها من طرف عناصر الحماية المدنية من بلدية عين الذهب في طريقهم إلى مستشفى السوقر.

وفي الطريق إلى المستشفى، تمكن عناصر الحماية المدنية من مساعدة السيدة على الولادة، بعد أن جاءها المخاض.

وأنجبت السيدة طفلا، وتم تحويلها إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية هاشمي عبد الكريم بدائرة عين الذهب، ووصفت حالتها بالمستقرة رفقة مولودها.


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