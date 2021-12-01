تيارت: أمن السوقر يحجز كمية من قارورات الخمر ويوقف 3 أشخاص
تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة السوقر بولاية تيارت. من توقيف 3 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف شخص، ويتعلق الأمر بالمدعو “ق، م 34 سنة” عن قضية نقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة. وجاءت العملية بعد ورود معلومات مفادها قيام شخص بتخزين كمية من المشروبات الكحولية. قصد بيعها على مستوى أحد أحياء مدينة السوقر.
وباشرت ذات المصالح عملية البحث والتحري والترصد، ليتم توقيف المشتبه فيه. وحجز وضبط كمية من المشروبات الكحولية كانت بحوزته قدرت بـ 120 وحدة من نوع بوفور.
وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدّم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر. أين أحال إجراءات القضية على المثول الفوري، حيث صدر في حقه أمر إيداع.
كما تمكن ذات عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة السوقر بتيارت. من توقيف شخصين ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ق ،ع34 سنة”، والمدعو “ق، ش 32 سنة” عن قضية نقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة . بالإضافة كذلك إلى حجز وضبط كمية من المشروبات الكحولية كانت بحوزتهما قدرت بـ 192 وحدة من نوع بوفور.
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تيارت: درك توسنينة يوقف 4 أشخاص يتاجرون في المخدرات
كما تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتوسنينة بولاية تيارت من تفكيك شبكة يقوم عناصرها بالمتاجرة في المخدرات (كيف معالج).
في هذا السياق تم إعداد خطة محكمة تم توقيف أحد عناصر الشبكة بمدخل بلدية توسنينة حيث ضبطت على متن مركبته كمية تقدر بـ 364 غرام من الكيف المعالج. و كذا أسلحة بيضاء.
ومواصلة للتحقيق تم توقيف باقي عناصر الشبكة و المقدر عددهم بثلاثة أشخاص و حجز أسلحة بيضاء ليتم وضع المركبة على مستوى المحشر ببلدية توسنينة.
كما تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لإرتكاب جنحة، الحيازة و المتاجرة بالمخدرات (كيف معالج ).
بالإضافة الى حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي، حيازة قرص مهلوس لغرض الإستهلاك الشخصي.الذي أقر جلسة المثول الفوري
ليتم إيداعهم الحبس المؤقت على مستوى مؤسسة إعادة التربية و التأهيل بتيارت.
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