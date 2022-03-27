تيارت: أمن السوقر يضبط 1100 كبسولة ذخيرة وأقراص مهلوسة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة السوقر بتيارت. من توقيف أربعة أشخاص يتاجرون في الذخيرة الحية والأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإنه تم توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين “31 سنة – 53 سنة”. إثر دوريات راكبة لعناصر ذات الفرقة. لفت إنتباههم سيارة مشبوهة متوقفة على مستوى أحد أحياء مدينة السوقر. ليتم على الفور إخضاع راكبيها إلى التلمس الجسدي، والمركبة إلى التفتيش الدقيق.

حيث تم ضبط وحجز كمية من الأقراص المهلوسة متمثلة في 11 قرص من نوع بريقابالين و25 قرص من نوع كاربيمول. بالإضافة كذلك إلى 14 قرص من نوع إيستالوبرام. ليقدر عددها الإجمالي بـ 50 قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى 1100 كبسولة ذخيرة عبارة عن صاعق يستعمل في إشعال البارود من أجل صناعة الدخيرة الحية مخزنة داخل المركبة.

كما أشار المصدر، إلى أنه وتثمينا للتحقيق وبناءا على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم الموقوفين ليتم ضبط وحجز 45 قرص مهلوس من نوع ميغرازان. وقدرت الكمية الإجمالية المحجوزة بـ 95 قرص مهلوس. ليتم تحويلهم الى المصلحة ومواصلة التحقيق في القضية.

طالع أيضا

تيارت..درك عين الحديد يحجز أكثر من 11 قنطار من الحطب بدون رخصة