تيارت..أمن حمادية يضبط أكثر من 8000 قارورة خمر بمسكن مروج
حجز عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة حمادية بأمن ولاية تيارت، كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.
وتعود حيثيات القضية بناء على معلومات واردة الى المصلحة مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من المشروبات الكحولية.
وذلك قصد إعادة بيعها بدون رخصة، وإستغلال للمعلومة وبناءا على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية تم تفتيش مسكن المتهم بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا.
كما تم حجز كمية من المشروبات الكحولية تمثلت في 6885 وحدة من نوع بلفور ، و1177 وحدة من النبيذ الأحمرمن نوع برج.
لتقدر الكمية الإجمالية المحجوزة من المشروبات الكحولية بـ 8062 وحدة. فيما يبقى التحقيق مفتوحا من طرف مصالح أمن دائرة حمادية.
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أشرف مراقب الشرطة كريم حدادو رئيس أمن ولاية تيارت، رفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية وممثلي المجتمع المدني على مراسيم وضع حيز الخدمة ثلاثة مقرات أمنية جديدة لدعم الهياكل الأمنية المتواجدة بالولاية.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في مرافقة ومسايرة برامج الدولة المتعلقة بالأقطاب السكنية والحضرية الجديدة. من أجل توفير تغطية أمنية شاملة على مستوى الإقليم الوطني. وضمان المحافظة على إستتباب الأمن والطمأنينة.
كما أنجزت هذه المقرات الجديدة لدعم التغطية الأمنية لصالح المواطن وضمانا لأمنه وممتلكاته. حيث تم إنجاز مقر أمن دائرة مغيلة ، الأمن الحضري الأول بأمن دائرة السوقر. بالإضافة كذلك إلى مقر الأمن الحضري الحادي عشر بعاصمة الولاية.
بالإضافة الى ذلك، إطلع مراقب الشرطة كريم حدادو رئيس أمن ولاية تيارت على كافة التجهيزات والوسائل المخصصة لهذه المنشأت الشرطية.
ونتيجة لذلك، حث مراقب الشرطة كريم حدادو رئيس أمن الولاية موظفي الشرطة المسخرين للعمل بهذه المقرات على ضرورة تقديم خدمة عمومية ترقى الى تطلعات المواطن. وتعزيز جسور التواصل الدائم معه في إطار مبدأ الشرطة الجوارية. والسهر على ضمان أمنه وحماية ممتلكاته. مع التحلي بالصرامة في تطبيق التدابير والإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة لمكافحة فيروس كورونا.