تيارت..أمن حمادية يضبط أكثر من 8000 قارورة خمر بمسكن مروج

حجز عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة حمادية بأمن ولاية تيارت، كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وتعود حيثيات القضية بناء على معلومات واردة الى المصلحة مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من المشروبات الكحولية.

وذلك قصد إعادة بيعها بدون رخصة، وإستغلال للمعلومة وبناءا على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية تم تفتيش مسكن المتهم بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا.

كما تم حجز كمية من المشروبات الكحولية تمثلت في 6885 وحدة من نوع بلفور ، و1177 وحدة من النبيذ الأحمرمن نوع برج.

لتقدر الكمية الإجمالية المحجوزة من المشروبات الكحولية بـ 8062 وحدة. فيما يبقى التحقيق مفتوحا من طرف مصالح أمن دائرة حمادية.

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