تيارت.. أمن مدروسة يضبط 25 خرطوشة ذات صنع أجنبي ويوقف شخصين

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة مدغـوسة بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما مابين (43 سنة،37 سنة).

وذلك عن قضية حيازة ذخيرة حية ذات صنع أجنبي بدون رخصة.

حيثيات القضية تعود إلى تاريخ على إثر معلومات وردت لذات الفرقة مفادها قيام شخصين بحيازة سلاح ناري وذخيرة حية بدون رخصة.

وإستغلالا للمعلومة وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما وضبط وحجز بحوزتهما على ذخيرة حية ذات صنع أجنبي قدر عددها بـ25 خرطوشة.

ليتم إجراء قضائي بموجبه قدم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة.