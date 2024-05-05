تيارت.. أمن مهدية يسترجع سيارة مسروقة من قصر الشلالة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة مهدية بأمن ولاية تيارت ،من توقيف شخص “ب ش” البالغ من العمر 53 سنة.وإسترجاع مركبة محل سرقة في ظرف زمني وجيز.

حيثيات القضية تعود على إثر شكوى تقدم بهاأحد المواطنين.مفادها تعرضه الى السرقة من طرف مجهولين طالت سيارته الخاصة بدائرة قصر الشلالة.

وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في القضية، الأبحاث والتحريات التي باشرتها ذات الفرقة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه و توقيفه و إسترجاع السيارة المسروقة بمدينة مهدية حيث أنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيه، سيتم بموجبه تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة.