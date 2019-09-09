تيارت.. أولياء التلاميذ والأساتذة يشلون الدراسة بمتوسطة لراشي مرسلي

لازالت الإحتجاجات متواصلة مع الدخول المدرسي بتيارت وتنتقل عبر عدة مؤسسات تربويةوالتي جاء تدعيما للأساتذة الذين هم أيضا مضربون عن الدراسة.

فقد اقدم اليوم عدد من الاولياء ببلدية مدروسة على الاحتجاج امام متوسطة لراشي مرسليو الذي يتواصل منذ الدخول المدرسي.

حيث عبر هؤلاء عن جملة من المشاكل من أبرزها انعدام شروط التمدرس واهتراء الأقسام التي اصبحت الامطار تسجل تسربات بها.

كما هناك عجز في توفير الطاولات والكراسي وكذا اهتراء ساحة المدرسة التي تبقى بحاجة الى ترميم والتي اثرت على تدريس اكثر من 600 تلميذ بالمؤسسة المذكورة.

حيث تبقى عملية التوقف عن الدراسة متواصلة وما زاد من تعقيدها توقف الاساتذة واضرابهم في انتظار تدخل الجهات الوصية لحل المشكلة العالقة .