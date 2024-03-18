تيارت: إتلاف 3 قناطير من المواد الغذائية الفاسدة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن ولاية تيارت، من حجز كمية من من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومادة الكاشير.

وتم ذلك، على إثر خرجات ميدانية لمصالح الشرطة رفقة كل من فرقة المنافسة ومراقبة الأسعار. وفرقة مراقبة الجودة وقمع الغش بولاية تيارت لمراقبة مختلف المحلات التجارية بمدينة تيارت.

وتم تسجيل مخالفات مرتكبة من قبل بعض التجار أين تم خلال عملية المراقبة حجز وإتلاف مواد إستهلاكية منتهية الصلاحية تمثلت في124 كلغ من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وفاسدة،157 كلغ من مادة الكاشير من مختلف الاذواق و20 كلغ من الحلويات التقلدية (الزلابية).

وعليه تم إتلافها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها بعـد إستكمــال الإجــراءات سيتم تقديم المخالفين أمام الجهات القضائية.