تيارت: إحباط ترويج قنطار و93 كلغ من الكيف قادمة من المغرب

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت. من توقيف 05 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 39 سنة عن قصية حيازة المخدرات.

ووجهت لهم تهم البيع ووضع للبيع و الحصول و شراء قصد البيع و النقل و التخزين من طرف جماعة إجرامية منظمة. تصدير وإستيراد المخدرات “كيف معالج” بطريقة غير مشروعة. والتهريب على درجة من الخطورة التي تهدد الإقتصاد الوطني و الصحة العمومية.

وبناءا على معلومات وردت إلى مصالح الشرطة مفادها قيام مجموعة إجرامية منظمة بنقل كمية معتبرة من المخدرات “كيف معالج” من الحدود المغربية عبر ولاية النعامة، إلى مدينة تيارت. ومن ثم إعادة توزيعها الى ولايات مجاورة.

وبالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية المختصة تم مباشرة التحريات ووضع خطة محكمة. مكنت من توقيف 05 أشخاص و حجز 193 كلغ من المخدرات. و03 سيارات سياحية كانت تستعمل في نقل هذه السموم.