تيارت: إحباط محاولة تمرير كمية من المؤثرات العقلية وتوقيف عناصر الشبكة الإجرامية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسوقر، المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت. على إثر معلومات مؤكدة من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في نقل و المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وبعد توقيف المركبة و إخضاعها للتفتيش الأمني الدقيق و بإستعمال الثنائي السينوتقني تخصص مخدرات والمؤثرات العقلية. تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة كانت مخبأة بالقارورة المخصصة بالغاز المميع للسير. التي كانت بالصندوق الخلفي للسيارة، حيث تم حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تفوق 5700 قرص نوع بريغابالين 300 ملغ، مع حجز وسيلة النقل المستعملة في الجريمة.

ومكنت التحريات الموسعة من توقيف 3 أشخاص، سيتم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاءمن التحقيق.

