تيارت.. إرتفاع عدد المصابين بالزكام الحاد إلى 23 تلميذًا في الفايجة

إرتفع عدد التلاميذ الّذين إستقبلتهم المصلحة الإستعجالات بمستشفى السوقر، بولاية تيارت، إلى 23 تلميذًا.

وأكدت مصادر طيبة أن سبب إصابة هؤلاء التلاميذ الذين يدرسون بمتوسطة توراك محمد ببلدية الفايجة بالحمى الشديدة وآلام في اللوزتين صاحبها إسهال يعود إلى زكام شديدة انتقل إليهم عن طريق العدوى.

هذا بعد أن ساد الإعتقاد في البداية أنّ التلاميذ المصابين قد تعرضوا إلى تسمم غذائي جماعي، وقد وصفت حالة التلاميذ، الذين أغلبهم من الفتيات، بالمستقرة.

وفور إبلاغه، إنتقل مدير الصحة إلى المؤسسة الصحية للإشراف على العلاج وأضاف مصدرنا أنّ حالتهم لا تدعو إلى القلق.