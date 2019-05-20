تيارت ..إستفادة أكثر من 51 ألف عائلة من الإعانات المالية

فـــي إطـار ترسيخ تقاليد التضامن الرمضاني وابراز مجهودات واهتمام الدولة بدعم الفئات المعوزة والمحرومة ، تم على مستوى ولاية تيارت.

منح إعانات مالية لفائدة هذه الشريحة من مختلف بلديات الولاية ، حيث بلغ عدد المستفيدين 51726 عائلة ، و قد رصد لهذه الغاية مبلغا ماليا قدر ب 310.424.660.00 دج.

وحفاظا على كرامة المواطن فقد تم صب الإعانات عن طريق الحسابات البريدية الجارية، كما تم في نفس السياق تقديم إعانة مالية لموظفــــي الولاية من ذوي الدخل الضعيف.

وقد امتدت الإعانات لتشمل 41 مريضا من مرضى القصور الكلوي ومرضى السرطــان بمبلغ 410.000 دج.

كما سيتم ادراج المقيمين من طلبة القرآن الكريم عبر مختلف الزوايا ضمن هذه العملية .