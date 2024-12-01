تيارت.. إسعاف ضبع تعرض للتقييد والضرب!

تم العثور على ضبع، مُصاب ومقيد، على مستوى منطقة الشبكة ببلدية مادنة، في تيارت.

وجاء ذلك، على إثر اتصال من مواطنين مفاده وجود ضبع مخطط اللون، كان مقيد الأرجل.

وعلى إثر ذلك تنقل أعوان الغابات لإقليم الغابات عين كرمس، إلى المكان، وقاموا بكل الإجراءات اللازمة لإسعاف هذا الحيوان.

حيث تم نقل الحيوان، إلى الطبيب البيطري، الذي قدم له العلاج اللازم ليتم نقله إلى منطقة غابية حيث أطلق سراحه.

للعلم أن الحيوان كان من جنس أنثى، حيث تعرضت إلى الضرب على مستوى الرأس وتم تقييد أرجلها، من طرف مجهولين.