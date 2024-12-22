تيارت.. إصابة 3 أشخاص في حريق مسكن

أصيب 3 أشخاص في حادث نشوب حريق بمسكن أرضي بقرية بيبان مصباح بلدية ودائرة تيارت سببه قارورة غاز البوتان بولاية تيارت.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت صبيحة اليوم من أجل إخماد حريق بمسكن أرضي بقرية بيبان مصباح بلدية ودائرة تيارت. سببه قارورة غاز البوتان داخل مطبخ.

حيث خلف الحادث ثلاث مصابين (03) تتراوح اعمارهم بين (20و 49 سنة) تم إخماد الحريق. مع اجلاء الضحايا إلى المستشفي الولائي يوسف دمرجي.

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