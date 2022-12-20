تيارت: إصابة 6 أشخاص بحروق متفاوتة إثر تسرب وانفجار الغاز بالسوقر

تدخلت مصالح الحماية المدنية لوحدة السوقر بولاية تيارت إثر تسرب غاز متبوع بإنفجار مسكن في عمارة بحي 900 سكن عدل بلدية السوڨر.

ووقع الإنفجار، على الساعة السادسة صباحا. حيث خلّف هذا الانفجار إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 06 و 65 سنة بحروق متفاوتة. منهم 3 في حالة صدمة تم إسعافهم ونقلهم من طرف مصالح الحماية الى مستشفى ميموني طاهر بالسوڨر. حيث سخرت الوحدة سيارتين اسعاف و شاحنة أول نجدة لإتمام العملية.