تيارت .. إصابة 7 أشخاص في حادثي مرور بالطريق الوطني 23

في ظل الظروف المناخية التي اتسمت بتساقطات مطرية معتبرة عرفت ولاية تيارت تسجيل حادثي مرور. حيث تدخل أعوان الوحدة الثانوية لدائرة عين الذهب هذااليوم. حادث اول سجل علي مستوى الطريق الوطني رقم 23 بمنطقة فيض الأعراف ببلدية عين الذهب. والذي تمثل في انحراف ثم إنقلاب سيارة من نوع 207 peugeot .

وخلف هذا الحادث 4 مصابين سنهم يتراوح مابين 24و 33سنة.نقلوا الى المستشفى. كما تدخل أعوان الوحدة الرئيسية على الساعة 15 سا و 53 د علي مستوى الطريق الوطني رقم 23 منطقة شميط ببلدية ڨرطوفة. من أجل حادث مرور تمثل في إصطدام سيارة من نوع Dacia Loguan بشاحنة من نوع Toyota. حيث خلف هذا الحادث 3 مصابين سنهم يتراوح مابين 30 و 60 سنة.تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وفتح تحقيق في ملابسات الحادثين .

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