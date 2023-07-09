تيارت.. إعادة بعث الرحلات الجوية داخليا لمطار عبد الحفيظ بوصوف

تعلن المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية عن عودة برمجة خطوط جوية داخلية وعودة الرحلات الجوية تدريجيا لمطار عبد الحفيظ بوصوف تيارت، مع تحديد التوقيت الزمني للرحلات على النحو التالي.

الأيام الأحد و الأربعاء بالتوقيت المحلي :

الإقلاع من العاصمة على الساعة 6.00و الوصول الى تيارت على الساعة 6.50

الإقلاع من تيارت على الساعة 7.30 والوصول الى العاصمة على الساعة 8.30

الإقلاع من العاصمة على الساعة 19.00 و الوصول الى تيارت في الساعة 19.50

الاقلاع من تيارت على الساعة 20.30 و الوصول الى العاصمة في الساعة 21.20 .