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أخبار الجزائر

تيارت.. إعادة بعث الرحلات الجوية داخليا لمطار عبد الحفيظ بوصوف

بقلم ديار.ب
تيارت.. إعادة بعث الرحلات الجوية داخليا لمطار عبد الحفيظ بوصوف
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تعلن المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية عن عودة برمجة خطوط جوية داخلية وعودة الرحلات الجوية تدريجيا لمطار عبد الحفيظ بوصوف تيارت،  مع تحديد التوقيت الزمني للرحلات على النحو التالي.

الأيام الأحد و الأربعاء  بالتوقيت المحلي :

الإقلاع من العاصمة على الساعة 6.00و الوصول الى تيارت على الساعة 6.50
الإقلاع من تيارت على الساعة 7.30 والوصول الى العاصمة على الساعة 8.30
الإقلاع من العاصمة على الساعة 19.00 و الوصول الى تيارت في الساعة 19.50
الاقلاع من تيارت على الساعة 20.30 و الوصول الى العاصمة في الساعة 21.20 .

رابط دائم : https://nhar.tv/f1dye
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