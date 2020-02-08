تيارت.. إمام فقد إبنه قبل يومين بواد ليلي يلقى مفاجأة في قرعة الحج

لقي إمام مسجد عبد الحميد بن باديس، فقد إبنه قبل يومين، ببلدية واد ليلي، ولاية تيارت، اليوم السبت، خبرًا صارًا.

حيث أفرزت قرعة الحج التي جرت اليوم عن إسم الإمام، بلقاسم رابح، الذي يشغل منصب معتمد الدائرة، لتكون مفاجأة سارة قد تساهم في تخفيف أحزانه.

وكان عدد من المواطنين قد إقترحوا على اللجنة، تخصيص جواز حج من أصل “10 جوازات” للإمام دون أن يشارك في القرعة إكرامًا له خاصة وأنّه فقد إبنه البالغ من العمر 16سنة وأراد البعض مواساته بهذا الإقتراح.

غير أنّ اللجنة رفضت هذا الطلب لعدم قانونية ذلك وتخوفها من إقدام البعض على رفع شكوى ضدها رغم إلحاح المواطنين على الإقتراح، خاصة أن الإمام يحظى بسمعة طيبة ويعيش أيام حزينة على فقدان إبنه الذي توفي بسبب أزمة قلبية مفاجئة تاركًا فراغًا رهيبًا في العائلة.

غير أنّ القرعة أفرزت إسم الإمام جعل كل من كان في القاعة يهلل لذلك وسارع الجميع بتقديم التهاني له هاتفيًا كونه غاب عن القرعة.