تيارت.. إنتشال جثة طفلين غرقا بكل من عين قاسمه وفرندة

علمت النهار ان أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية قد تدخلت هذا اليوم على الساعة: 14سا و 30د من أجل إنتشال جثة غريق متوفي يبلغ من العمر 12سنة . وذلك على مستوى بركة مائية (بعمق حوالي. 2٫5م) بالمكان المسمى طريق عين ڨاسمة بالمخرج الغربي لبلدية تيارت.

كما تدخلت فرقة الحماية لدائرة فرندة في حدود الساعة 13.35 اثر نداء بغرق أحد الأشخاص حيث تدخلت ذات المصالح من أجل انتشال جثة طفل ثاني يبلغ من العمر 14 سنة غرق بوادي فرجة بالمخرج الشرقي لمدينة فرندة وعليه يسجل ذات المصالح غريقين في في نفس الوقت بحادثين متفرقتين رغم العمليات التحسيسية التي تباشرها ذات المصالح من اجل منع السباحه بالمسطحات والبرك الماءية بتيارت والتي تكلمتا عنها سابقا .