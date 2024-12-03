تيارت: إنجاز مستشفى لعلاج الحروق وملحقة لمعهد باستور الجزائر

انطلقت مؤخرا بولاية تيارت أشغال إنجاز مستشفى لعلاج الحروق وملحقة لمعهد باستور الجزائر.

وأوضح حسين صاقو مدير التجهيزات العمومية، أن مشروع مستشفى علاج الحروق بسعة 40 سريرا. الذي يتم إنجازه بالقطب الصحي الواقع بحي السانية بالضاحية الجنوبية لعاصمة الولاية. يضم أيضا مركز للأمومة و الطفولة و المركز الجهوي لعلاج السرطان.

وسيكون هذا المرفق الذي يتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 13.400 متر مربع جاهزا في غضون 30 شهرا. حيث يحتوي عدة أجنحة و مصالح على غرار مصلحة للإستعجالات و وحدة للتشخيص و مخبر. و قاعات للعلاج و وحدة للتعقيم المركزي و هياكل أخرى مكملة.

ومن جهة أخرى انطلقت بحي زعرورة بالضاحية الغربية لمدينة تيارت اشغال إنجاز ملحقة لمعهد باستور الجزائر على مساحة 4.700 متر مربع. ستشمل عدة أجنحة منها مصلحة اخذ العينات و أخرى للادراة و جناح للوسائل اللوجيستيكية إضافة الى جناح إداري و مرافق مكملة.

كما أسندت أشغال الانجاز التي ستكلف 129.5 مليون دينار الى ثلاثة مؤسسات انجاز بهدف تسليم المشروع في مدة لا تتجاوز ثمانية اشهر. حسب ذات المصدر الذي ذكر بأن مشاريع قطاع الصحة تحظى بالأولوية نظرا لأهميتها في التكفل الصحي للمواطنين. بناء على توجيهات والي الولاية خاصة ما تعلق بتقليص أجال الانجاز مع الحرص على المعايير التقنية بما في ذلك الجانب

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الجمالي و البيئي.