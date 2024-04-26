تيارت.. إنقاذ 5 أشخاص من الموت المحقق اختناقا بالغاز

نجحت مصالح الحماية المدنية، عصر اليوم الجمعة، في انقاذ 5 أشخاص من الموت المحقق اختناقا بالغاز بولاية تيارت.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الضحايا الـ5 من عائلة واحدة، تعرضوا لاختناق اثر استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء بحي 300 مسكن ببلدية ودائرة دحموني.

وقد خلف الحادث تسمم 5 أشخاص من الجنسين تتراوح أعمارهم مابين 08 سنوات و 45سنة، لهم صعوبة في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي. يضيف المصدر نفسه.