تيارت.. إنقاذ 6 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية تيارت، مساء اليوم، من إنقاذ 6 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن الضحايا تعرضوا لبداية اختناق بسبب تسرب غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من من المدفأة، بحي مسري جيلالي بلدية ودائرة تيارت.

وقد تدخل أعوان الحماية، أين تم تقديم الإسعافات الأولية للأشخاص الستة في عين المكان “لهم ضيق في التنفس”، قبل نقلهم الى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.