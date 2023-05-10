تيارت.. إيداع أربعيني استغل مسكنه لإنشاء مذبح سري وحجز 65 رأس من الماشية

تمكن عناصر الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية تيارت من توقيف شخص. ويتعلق الأمر بالمدعو(ش،ع-46 سنة) عن قضية الذبح غير الشرعي خارج المذابح التي تعينها السلطات المحلية.

كما تمت العملية، على إثر معلومات واردة لذات الفرقة مفادها وجود شخص يتخذ مسكنه كمذبح سري على مستوى أحد الأحياء بمدينة تيارت. إستغلالا لذلك تم استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

حيث تمت عملية التفتيش بالتنسيق مع مصالح بلدية تيارت وممثلين عن مديرية التجارة. ليتم معاينة طابقين من المسكن معدة للذبح غير الشرعي. كما تم ضبط 65 رأس غنم ومعز، 80 دجاجة مهيئة للذبح، أدوات تستخدم في عملية الذبح . بالإضافة إلى كمية من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك، شاتين مذبوحتين تم تحويلهما إلى المذبح البلدي للسلخ.

في حين، حول المشتبه به إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية. بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت. أين أحال إجراءات القضية على المثول الفوري، حيث صدر في حقه أمر إيداع .