تيارت: إيداع المحافظ العقاري بفرندة و3 موظفين من مديرية مسح الأراضي رفقة مواطن الحبس

أودع قاضي التحقيق بمحكمة فرندة المحافظ العقاري لدائرة فرندة و3 موظفين من مديرية مسح الأراضي رفقة مواطن الحبس.

بينما أمر قاضي التحقيق بذات المحكمة بوضع المدير الولائي لمسح الاراضي والمدير الولائي للحفظ العقاري تحت الرقابة القضائية

وأمر قاضي التحقيق مساء اليوم بإيداع 5 متهمين الحبس الاحتياطي من بين 13 متهم تم تقديمهم مساء اليوم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة فرندة.

وهذا بتهم متعددة والذي حوّلهم على قاضي التحقيق منهم المحافظ العقاري لدائرة فرندة و3 موظفين من مديرية مسح الاراضي.

مع مواطن المستفيد من قطعة ارض بسبب التزوير واستعمال المزور ومنح امتياز غير مرخص .

وتم وضع كل من المديرين الولائيين لمسح الاراضي ومدير الحفظ العقاري تحت الرقابة القضائية .