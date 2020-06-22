تيارت: إيداع المدير الولائي للوكالة العقارية و3 موظفين الحبس

أخبار الجزائر
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تيارت: إيداع المدير الولائي للوكالة العقارية و3 موظفين الحبس
بقلم مالك ج

اودع ليلة أمس قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت المدير الولائي للوكالة العقارية و المحافظ العقاري السابق ورئيس مصلحة بالإضافة إلى موظف آخر الحبس الإحتياطي مع وضع عدد آخر من الموظفين تحت الرقابة الفضائية في قضية تتعلق بالعقار .

وعلم من مصدر مطلع ان القضية تعود قبل فترة حيث فتحت مصالح الأمن تحقيقا في قضية توزيع قطع اراض بطريقة مشبوهة وأستمتعت ذات المصالح لعدد من المسؤولين والموظفين قبل أن يحال الملف الى العدالة وتم تقديم المتهمين امام قاضي التحقيق.

الذي استمع مطولا لهم قبل أن يقرر في ساعة متأخرة من ليلة أمس بايداع المدير الولائي للوكالة ورئيس مصلحة بالإضافة إلى موظفين اثنين الحبس ووضع اخرين تحت الرقابة في انتظار محاكمتهم.


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