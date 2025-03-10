تيارت: إيداع سائق الحافلة المتسبب في حادث مرور أدى لوفاة تلميذين الحبس المؤقت

أعلن مجلس قضاء تيارت عن إحالة سائق شاحنة النقل العمومي على محكمة الجنح. وفقا لإجراءات المثول الفوري لارتكابه جنح القتل الخطأ بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل والجروح الخطأ. والسير على اليسار وتجاوز السرعة القانونية المرخص لها.

وحسب بيان لمجلس قضاء تيارت، فإنه وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة أنه على إثر حادث المرور المميت الذي وقع بتاريخ 06-03-2025 على الطريق الرابط بين عين كرمس و فرندة. والمتعلق باصطدام حافلة للنقل المدرسي بشاحنة للنقل العمومي للبضائع. والذي أسفر عن وفاة تلميذين اثنين، و إصابة 33 آخرين بجروح متفاوتة. تم تقديم أطراف القضية أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة فرندة بتاريخ 9مارس 2025.

كما تم إحالة سائق شاحنة النقل العمومي، المدعو ( ط. ع) على محكمة الجنح وفقا لإجراءات المثول الفوري. لإرتكابه جنح القتل الخطأ بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل والجروح الخطأ و السير على اليسار. وتجاوز السرعة القانونية المرخص بها.

عند امتثال المعني أمام المحكمة، تم وضعه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته في جلسة 19 مارس 2025.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور