تيارت .. إيداع 11 متهما الحبس المؤقت بتعاونية الحبوب بفرندة

علمت ” النهار “من مصادرها أنه تم إيداع 11 متهما في قضايا فساد تخص تعاونية الحبوب بفرندة بتيارت.

وحسب ذات المصادر فإن من بين المتهمين مسؤولين ورؤساء مصالح ومخازن كما تم وضع متهم آخر تحت الرقابة القضائية.

في حين لا يزال متهمين إثنين في حالة فرار.

القضية التي جاءت بعد التحقيق مع قرابة 30 متهما في هذه القضية من طرف مصالح الدرك الوطني بفرندة

والتي باشرتها قبل فتره وتأتي بعد التحقيقات التي طالت أيضا تعاونية الحبوب بمهدية وتيارت،أدت الى إيداع مسؤولين الحبس المؤقت بتهم مشابهة.

للإشارة أن جملة من التجاوزات مست قطاع تعاونيات الحبوب بتيارت بإعتبارها ولاية فلاحية بالدرجة الأولى.

في وقت قد تطال هذه التحقيقات مسؤولين آخرين.