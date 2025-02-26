تيارت.. إيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة المضاربة في مادة البنّ

أوقفت فرقة الدرك الوطني بسيدي بختي بولاية تيارت 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، بتهمة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ.

العملية جاءت إثر حاجز أمني لفرقة الدرك الوطني بسيدي بختي، حيث تم إيقاف سيارة، وبعد تفتيشها، تم العثور على كمية معتبرة من مادة البنّ من دون وثائق، موجهة للمضاربة غير المشروعة.

على إثر ذلك، تمت إحالة ثلاثة أشخاص على المحكمة وفق إجراءات المثول الفوري، لجنح المضاربة غير المشروعة وعدم الفوترة، وممارسة نشاط نقل عمومي للبضائع من دون رخصة. وممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري.

وقد تم إيداعهم الحبس الـمؤقت في انتظار الـمحاكمة.