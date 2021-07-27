تيارت .. احتراق حافلة بمنطقة فيض الزجة بالطريق الوطني رقم 23 بعين الذهب

تدخلت مصالح الحماية المدنية لوحدة عين الذهب بتيارت وبشكل عاجل مساء اليوم على مستوى المكان المسمى فيض الزجه بين منطقتي حسيان الذيب وبلدية عين الذهب على مستوى الطريق الوطني رقم 23 .

وذلك على اثر احتراق حافله من نوع هيجر كانت قادمه من ولاية حاسي مسعود قبل أن تشتعل النيران بها وتؤدي الى خسائر بالحافله. ولحسن الحظ أنها لم تكن ممتلئة بالمسافرين فقد كان على متنها السائق والقابض فقط ولم تسجل اية خسائر بشرية.

في وقت تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة .مع التذكير أن الطريق نفسه عرف حادث انقلاب حافلة من نفس النوع قبل أيام ادى الى وفاة شخص واصابة 9 اخرين .