تيارت: ارتفاع منسوب واد رهيو يغلق الطريق بين المغيلة وسيدي الحسني

تسببت الأمطار الغزيرة في غلق الطريق الرابط بين المغيلة و سيدي الحسني، وهذا بسبب ارتفاع منسوب مياه واد ارهيو بولاية تيارت.

وأفادت مصالح الدرك الوطني في فيديو نشرته عبر صفحتها على “فايسبوك”، اليوم الجمعة، أن الطريق الولائي رقم 3 الرابط بين بلديتي المغيلة و سيدي الحسني على بعد 1.5 كم من المدخل الشرقي لبلدية المغيلة مغلق بسبب ارتفاع منسوب مياه واد ارهيو.

كما طالبت في هذا السياق السائقين الى أخذ الحيطة والحذر.

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