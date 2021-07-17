تيارت.. استرجاع 135 رأس من الغنم والماعز بعد سرقتها عشية عيد الأضحى 

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بتخمارت بتيارت، من إسترجاع 135 رأس من الماشية منها 65 رأس من الغنم و70 رأس من الماعز.

وتعود حيثيات القضية إلى ساعه مبكره من صبيحة نهار اليوم، حيث تلقت مصالح الدرك مكالمه هاتفيه على الرقم الأخضر تفيد بسرقة قطيع ماشية من مزرعه بمنطقة المالح ببلدية تخمارت.

أين باشرت عملية بحث على مستوى منطقة المالح موقع سرقة الماشية، ليتم اكتشافها على مسافة 3كلم من طرف مصالح الدرك.

ولاذ اللصوص بالفرار تاركين رؤوس الأغنام التي تم استرجاعها بفضل تدخل سريع وقياسي لذات المصالح التي استرجعت الماشية مع اعادتها لصاحبها، وهي الحادثة التي تسجل عشية عيد الاضحى المبارك في وقت يبقى التحقيق مفتوح لكشف المتورطين.