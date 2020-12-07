تيارت.. استرجاع 52 رأسا من الغنم تمت سرقتها وحجز 180 قنطار قمح لين

تمكن عناصر الفرقة الإقليمة للدرك الوطني ببلدية الحمادية، من استرجاع قطيع من الغنم تمت سرقتها من أحد الموالين القاطنين بدوار سرسو.

وحسب مصدر مطلع فإن عملية استرجاع الأغنام تمت بعد إبلاغ الضحية لمصالح الدرك الوطني عن تعرضه لعملية سرقة، بعد أن استغل المتهم رداءة الأحوال الجوية.

أين تم غلق جميع المحاور في ظرف وجيز من طرف الفرقة الإقليمية ومحاصرة السارق الذي تم توقيفه متلبسا.

وتم استرجاع جميع القطيع البالغ عدده 52 رأسا من الغنم، وإعادتها لصاحبها.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة مهدية للنظر في قضيته.

ومن جهة أخرى، تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية فرندة، من حجز كمية معتبرة من القمح اللين كانت مموهة بمادة النخالة قصد إعادة بيعها في السوق السوداء.

وعلم من ذات المصالح، إن عملية حجز الكمية المقدر بـ180 قنطار من مادة الفرينة تمت اثر معلومات وردت إلى عناصر الدرك الوطني عن وجود شاحنيتين من نوع سوناكوم K120 محملتان بالقمح لإعادة بيعه بطريقة غير قانونية.

ليتم نصب كمين للمركبتين في حدود الساعة 11 ونصف ليلا بالطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ولايتي تيارت ومعسكر.

وبعد تفتيش المركبتين، عثر على أكياس من القمح اللين مموهة بمادة النخالة كان المتورطون البالغ عددهم 3 أشخاص بصدد إعادة بيعها في السوق السوداء.

ليتم حجز الكمية وإعادة تسليمها الى تعاونية الحبوب و الخضر بفرندة.

وينتظر تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية للنظر في قضيتهم.