تيارت .. الأمن يطيح بمزور الأوراق النقدية ويحجز أكثر من 29 مليون سنتيم مزورة

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من توقيف شخص. ويتعلق الأمر بالمدعو ( ل،م30 سنة)،عن قضية تداول أوراق نقدية مزورة.

فعلى إثر معلومات وردت لذات المصالح مفادها قيام شخص بترويج نقود مزورة بأحد أحياء مدينة تيارت. واستغلالا للمعلومة مع تكثيف عملية البحث والتحري لتوقيف المشتبه فيه، وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي.

حيث تم ضبط وحجز بحوزته مبلغ مالي (148) ورقة مزورة من فئة 2000 دج. قدر عددها الإجمالي بـ 29 مليون سنتيم و6000 دج.

ليتم تحويله الى المصلحة ومواصلة التحقيق في القضية بعد إتمام الإجراءات القانونية. قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

أين أحال ملف القضية الى قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة تيارت. حيث صدر في حقه أمر إيداع عن تهمة جناية التزوير في أوراق نقدية ذات سعر قانوني وجنحة طرح أوراق نقدية مزورة للتداول .

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تمكنت قوات الشرطة بأمــن دائرة لرجــام بتاريخ:03/10/2021 من توقيف شبكة إجرامية مختصة في تزوير وترويج الأوراق النقدية المزورة بوسط مدينة لرجام. بعد استغلال معلومات تم إلقاء القبض على شخصين في العشرينيات من العمر ضبـط بحوزتهما مبلغ مالي من العملة الوطنية فئــة 2000دج مـزورة . على الفور تم فتح تحقيق في القضية ومباشرة الأبحاث والتحريات الميدانية ووضع خطة أمنية مكنت من توقيف سيارة سياحية من نوع رونو ميقان على متنها شخصين على مستوى حاجز أمني. حيث ضبط بحوزتهما مبلغ مالي إجمالي قدر بـ (395.000دج). وبعد عملية التحقيق وبالتنسيق مع الجهات القضائية تم عرض المبلغ على الخبرة. أين تبين وجود21 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري بقيمة (000 42 دج) من المبلغ الإجمالي المحجوز .