تيارت: الأمن يوقف شخصين سرقا أموالا ومجوهرات من منزل

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين بتهمة السرقة من داخل منزل. كما تم سرقة مبلغ معتبر من المال والمجوهرات

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمكنتمن توقيف شخصين، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (م،أ 19سنة)، والمدعو (ش،خ 24 سنة) عن قضية سرقة من داخل مسكن. وتعود حيثيات القضية بناءا على شكوى رسمية تقدمت بها الضحية لدى مصالح الأمن الحضري الثالث، نتيجة تعرض مسكنها للسرقة. و الكائن بأحد أحياء مدينة تيارت من طرف مجهولين والتي إستهدفت مبلغ مالي قدره “280.000دج ، مجوهرات تمثلت في خاتم + سلسلة + سوار، 03 هواتف نقالة.

وقد تم التنقل على الفور إلى عين المكان رفقة عناصر تحقيق الشخصية للمعاينة. كما بينت التحريات والأبحاث التي باشرتها ذات المصالح بإستعمال تقنيات الكشف عن هوية الفاعلين. ومكنت نتائجها من الوصول إلى المتورطان في عملية السرقة. وتحديد هويتهما مع توقيفهما وإسترجاع بعض المسروقات.

كما تم بعد إتمام الإجراءات القانونية تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت. أين أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري. حيث صدر في حقهما حكما بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج عن تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالكسر.

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تيارت: توقيف شخصين يقومان بسرقة الكوابل الكهربائية

تم توقيف شخصين يقومان بتخريب وسرقة الكوابل الكهربائية بغابة قرطوفة في ولاية تيارت.

وتمت هذه العملية، على إثر معلومات مؤكدة تفيد بحدوث سرقة ممتلكات عمومية مقترنة بظرفي الليل والكسر والتعدد،مع تخريب ممتلكات.

كما وقعت هذه السرقة، بالطريق البلدي غير المرقم المؤدي الى غابة بلاطو ببلدية قرطوفة.

أين تمكن أفراد الفرقة المختصة إلى الوصول في الوقت المناسب وضبط شخصين متلبسين يقومومان بتخريب وسرقة كوابل كهربائية لأعمدة الانارة العمومية. حيث لاذا بالفرار قبل أن يتم توفيفهما من طرف أفراد الفرقة وإقتيادهما لمواصلة التحقيق.

كما تم إسترجاع كابل كهربائي تم تسليمه لمصالح بلدية قرطوفة. هذا وسيتم تقديم الموقوفان أمام الجهات القضائية المختصة.