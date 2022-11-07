تيارت: الأمن يوقف 5 أشخاص بحوزتهم كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بفرندة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة فرندة بأمن ولاية تيارت، من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم بنقل والمتاجرة في الأقراص المهلوسة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم مابين “27 و- 35 سنة” عن قضية حيازة ونقل الأقراص المهلوسة قصد عرضها للبيع. وتكوين مجموعة بصدد نقل كمية من المؤثرات العقلية، قصد ترويجها بأحياء مدينة فرندة.

وإستغلال للمعلومة تم تحديد هوية المشتبه فيهم، وتوقيفهم على متن سيارة سياحية بداخل المدينة. ليتم إخضاعهم إلى التلمس الجسدي والمركبة إلى التفتيش الدقيق. ليتم ضبط وحجز 960 قرص مهلوس من نوع بريقابلين مخبأة بإحكام داخل المركبة. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 451.000 دج من عائدات البيع. كما تم تحويل المركبة والمشتبه فيهم إلى المصلحة لمواصلة التحقيق في القضية.

كما تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الرحوية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين ويتعلق الأمر بالمدعو (ر،م – 38 سنة) والمدعو (ر، إ – 37 سنة) عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية قصد عرضها للبيع على مستوى أحد أحياء مدينة الرحوية.

وإستغلالا لذلك تم تحديد هوية المشتبه فيهما و توقيفهما على متن مركبة. وبعد إخضاعهما الى عملية التلمس الجسدي والمركبة إلى التفتيش الدقيق. تم ضبط حجز كمية من الأقراص المهلوسة بحوزتهما قدرت بـ 60 قرص مهلوس من نوع بريقابلين. ليتم على إثرها تحويلهما ومواصلة التحقيق في القضية بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية.