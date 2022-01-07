تيارت: الأمن يوقف 8 أشخاص شكلوا عصابة أحياء ويزرعون الرعب

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف ثمانية أشخاص فيما بقي شخص في حالة فرار. بسبب تورطهم في عصابات الأحياء.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن أعمار المتورطين تتراوح مابين 18- 37 سنة وتم توجيه لهم تهم عن قضية تكوين، إنشاء، والانخراط في عصابة أحياء، المشاركة في مشاجرة بين عصابات الاحياء أدت الى وفاة أحد افرادها. بالأإضافة كذلك إلى زرع الرعب في أوساط المواطنين.

وتسببت الشجارات في وفاة المسمى “ذ،ط” البالغ من العمر 25 سنة. و تعود حيثيات القضية في حدود الساعة الرابعة مساءا على اثر نداء من المحطة الرئيسة مفادها إستقبال مصالح الإستعجالات الطبية لمستشفى يوسف دمرجي بولاية تيارت لشخص تعرض لطعنات سلاح ابيض (خنجر) على مستوى البطن. من طرف أشخاص مجهولين.

كما تنقلت على الفور عناصر ذات الفرقة الى عين المكان، ليتبين أنه شجار بين عصابات أحياء. ليتم على إثر ذلك فتح تحقيق في القضية. أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. وبعد إتمام الإجراءات ،قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت. حيث أحيل ملف القضية إلى قاضي التحقيق للغرفة الأولى بذات المحكمة. و صدر في حق كل من المدعو (م،ع،م) و (غ،ص) أمر إيداع. فيما إستفاد ستة أشخاص من رقابة قضائية.

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تيارت: تفكيك شبكه مختصة في سرقة الكوابل النحاسية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتخمارت لولاية تيارت، من تفكيك شبكة متكوته من 6 أشخاص مختصة في سرقة الكوابل النحاسية. وفي هذا السياق، تتراوح أعمار الموقوفين بين 18 و 24سنة حيث كان هؤلاء المتهمين يقومون بسرقة الكوابل النحاسية من الأعمدة الكهربائية على مستوى منطقة ولاد بوعلام. ليتم ضبط نحو 20 كلغ من هذه الكوابل النحاسية و المعدات المستعمله في عملية السرقة مع تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية بتهمة تكوين شبكة للسرقة.

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