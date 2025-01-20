تيارت: الإطاحة بشبكة تستعين بإمرأة لسرقة المنازل بالسوقر

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسوقر ولاية تيارت في قضية نوعية، من تفكيك شبكة مختصة في السرقة و السطو على المنازل بالاستعانة بإمرأة.

وتقوم المرأة باختيار الضحايا من كبار السن والقاطنين بمفردهم، حيث تقدم أحد الضحايا البالغ من العمر 88 سنة ببلاغ لدى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسوقر. بعد تعرضه للسرقة مرتين حيث في المرة الأولى تم سرقة قارورتين من غاز البوتان. وفي المرة الثانية مبلغ مالي قدره 42 مليون سنتيم من طرف مجهولين.

وبعد مباشرة التحقيقات، اتضح بأن عناصر هذه الشبكة الإجرامية قد قاموا بعدة سرقات مماثلة بإستعمال المرأة الموقوفة. حيث كانت هذه الأخيرة تقوم بإيهام ضحاياها بأنها بدون مأوى وتحتاج إلى المساعدة. حيث تقوم بطرق أبواب مساكن المواطنين خاصة منهم العجائز في ساعات متأخرة من الليل أو في الصباح الباكر.

العملية مكّنت من توقيف 4 أشخاص من بينهم إمرأة التي تستدرج ضحاياها ويبقى اثنان في حالة فرار. كما تم استرجاع مبلغ مالي بـ12 مليون سنتيم. وحجز وسيلة النقل المستعملة في الجريمة واسلحة بيضاء.

وبعد تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، تم الحكم على 3 منهم بالسجن 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية. بتهمة تكوين جمعية أشرار لجناية السرقة مع استعمال العنف والتهديد مع توفر ظرف استعمال العنف والتهديد. ظرف وجود الليل .التسلق والكسر وكذا استحضار مركبة ليتم إيداعهم بالمؤسسة العقابية بتيارت.

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