تيارت: الإطاحة بشخص يبيع أجهزة حساسة ” كاشف معادن” عبر الفايسبوك

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة للمصحلة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت ، من توقيف شخص البالغ من العمر (35سنة). عن قضية حيازة وبيع أجهزة حساسة “كشف معادن ” بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا على مواقع التواصل الإجتماعي .

حيثيات القضية جاءت بناءا على معلومات واردة لذات المصلحة مفادها قيام شخص بالإعلان عن بيع تجهيزات حساسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

التحريات التي باشرتها ذات الفرقة وبالتنسيق مع الجهات القضائية ، تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه ليتم ضبط وحجز بحوزته كاشف المعادن نوع TERRA-GARRETT VANQUISH540. أنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما ليقدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت .