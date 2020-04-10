تيارت: الإطاحة بعصابة تسطو على المحلات فترة الحجر في مهدية

تمكن في ساعة متأخرة من ليلة أمس عناصر الشرطة بأمن دائرة مهدية بتيارت من الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المحلات التجارية.

وحسب مصادر مطلعة فإن العصابة كانت تستغل وقت الحجر وإنعدام الحركة للسطو على المحلات التجارية.

أين تمكن عناصر الشرطة خلال دورية عايدة من توقيف 3 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 24 و30 سنة وهم بصدد السطو على محل تجاري.

العملية مكنت من إسترجاع مبالغ مالية وقارورات غاز البونان تمت سرقتها من مطعم وسط المدينة بالإضافة الى مواد مختلفة لعدد من المحلات.

ومن المنتظر أن يتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية للنظر في قضيتهم.